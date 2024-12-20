Гороскоп на 21 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда можно сдвинуть горы

Лунная энергетика нынешнего дня настолько сильна, что позволяет сдвинуть горы – не только в переносном, но и в прямом смысле слова.

В этом смысле даже обидно, что он выпадает на выходной день, когда нам – за редким исключением – не нужно решать важные профессиональные проблемы: мы не оставили бы от них мокрого места. Впрочем, в выходной день тоже можно найти места приложения своих сил – ими могут стать как неотложные и важные домашние дела, так и активный отдых: энергичные прогулки и занятия спортом.

Овен

Энергию, прилив которой вы почувствуете, несмотря на ее большое количество, нужно тратить с умом: будет обидно, если она уйдет на решение не главных, а второстепенных вопросов, которые могли бы подождать.

Телец

Сегодня для представителей вашего знака – как и всех остальных – главным жизненным принципом должна стать справедливость, когда нельзя обижать тех, кто слабее, оставлять без помощи нуждающихся и обвинять невиновных.

Близнецы

Планируя свою работу на следующую неделю, постарайтесь поставить в главу угла собственные интересы, а для этого нужно определиться с тем, что именно хотите получить в результате именно вы, а не кто-то другой.

Рак

Человек, с которым вы познакомитесь в этот день, впоследствии сыграют важную роль как в вашей профессиональной, так и в личной жизни, поэтому стоит обратить на него особое внимание.

Лев

В отношениях с близкими людьми, как бы они перед вами ни провинились, нужно проявить такие качества характера как чуткость, терпение и понимание – в конце концов, часть вашей вины в случившемся тоже есть.

Дева

Не стоит на веру принимать слова другого человека, даже если он является для вас непререкаемым авторитетом: сегодня и он может ошибиться, а вы – под, влиянием его мнения, совершите серьезную ошибку.

Весы

Доказать свою правоту в споре с кем-то из близких удастся только в том случае, если вы будете делать это максимально спокойно – эмоциональная реакция затуманит мозг и лишит правильных аргументов.

Скорпион

Бесхитростность кого-то из ваших оппонентов не должно стать для вас соблазном использовать их в своих интересах, все равно хитростью своих целей достичь не удатся, не стоит и пытаться.

Стрелец

Нынешний день, несмотря на его выходной статус, не стоит посвящать решению бытовых вопросов – все равно все будет валиться из рук, поэтому лучше – как и положено – посвятить его отдыху.

Козерог

На этот день – и, особенно, на вечер – можно назначать любые встречи, как личного, так и профессионального характера: удастся достичь любых – даже самых сложных – договоренностей с близкими людьми и партнерами.

Водолей

Встреча со старыми знакомыми только на первый взгляд будут казаться случайными, на самом деле у судьбы на них далеко идущие планы: возможно, она решила снова ввести их на главные роли в вашей жизни.

Рыбы

Выходной день прекрасное время для того, чтобы без спешки и суеты обдумать полученное накануне предложение занять новую должность или перейти на другое место работы.

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