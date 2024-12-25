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В России взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95: когда выйдут на пусковые рубежи

В России взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95: когда выйдут на пусковые рубежи

Россия осуществила очередной массированный ракетный обстрел

Борты направляются в сторону пусковых рубежей.

В России в ночь на 25 декабря был отмечен взлет бортов стратегической авиации Ту-95.

Об этом говорится в сообщении Воздушных сил.

"Отмечен взлет трех бортов Ту-95мс с аэродрома "Оленья" по состоянию на 01:10, количество будет уточнялось", — говорится в сообщении.

Сообщается, что выходящий на пусковые рубежи ожидается около 04:30 — 05:00.

Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики атакуют Украину ударными БПЛА.

Кроме того, мы ранее информировали, что после обстрела в Херсоне произошли перебои со светом и водой.

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