После обстрела в Херсоне возникли перебои со светом и водой

Возможное полное обесточивание некоторых микрорайонов.
В двух районах Херсона 24 декабря возникли перебои электро- и водоснабжением из-за недавнего обстрела со стороны российских войск.
Об этом сообщил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко.
Мрочко написал в сети, что после недавних вражеских обстрелов Корабельного района в Шуменском микрорайоне возникли перебои с электро- и водоснабжением.
"Специалисты изучают объемы повреждений и, как только позволит ситуация с безопасностью, они проведут аварийно-восстановительные работы", — отметил глава ГВА.
Он добавил, что о заживлении Шуменского района будет сообщено дополнительно.
Позже Мрочко заявил о перебоях с электроэнергией и водоснабжением также в Днепровском районе. Возможное полное обесточивание некоторых микрорайонов.
Аварийные бригады работают над ликвидацией последствий вражеских ударов.
Напомним, в последнее время российская армия активизировала обстрелы территорий Херсонщины. Враг также пытается прорваться в Херсон и планирует любым образом форсировать реку Днепр.
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