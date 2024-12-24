После обстрела в Херсоне возникли перебои со светом и водой

В двух районах Херсона 24 декабря возникли перебои электро- и водоснабжением из-за недавнего обстрела со стороны российских войск.

Об этом сообщил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко.

Мрочко написал в сети, что после недавних вражеских обстрелов Корабельного района в Шуменском микрорайоне возникли перебои с электро- и водоснабжением.

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"Специалисты изучают объемы повреждений и, как только позволит ситуация с безопасностью, они проведут аварийно-восстановительные работы", — отметил глава ГВА.

Он добавил, что о заживлении Шуменского района будет сообщено дополнительно.

Позже Мрочко заявил о перебоях с электроэнергией и водоснабжением также в Днепровском районе. Возможное полное обесточивание некоторых микрорайонов.

Аварийные бригады работают над ликвидацией последствий вражеских ударов.

Напомним, в последнее время российская армия активизировала обстрелы территорий Херсонщины. Враг также пытается прорваться в Херсон и планирует любым образом форсировать реку Днепр.

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