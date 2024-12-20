Трамп не намерен прекращать военную помощь Украине — Financial Times

Американский лидер против вступления Украины в НАТО и желает завершения войны.

Избранный президент США Дональд Трамп не намерен прекращать поставки оружия Украине после прекращения огня, чтобы обеспечить "мир через силу".

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на три анонимных источника, осведомленных о ситуации.

По информации издания, в начале декабря высокопоставленные британские чиновники побывали в Вашингтоне, где ознакомились с планами Трампа отосительно Украины.

Впоследствии они рассказали, что избранный президент США против вступления Украины в НАТО и хочет завершения войны. При этом Трамп намерен продолжать оказывать военную помощь Украине даже после прекращения боевых действий.

Как пишет FT, такой шаг поддержит другие страны Запада, глубоко обеспокоенные своей способностью поддерживать и защищать Украину без поддержки Вашингтона.

В то же время, Трамп потребует от стран НАТО более чем вдвое увеличить расходы на оборону — до 5%. В настоящее время страны Североатлантического союза договорились тратить на оборонные цели 2% от ВВП в год, но даже такого показателя достигают только 23 из 32 членов НАТО.

Напомним, ранее новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский "должен быть готов к соглашению" об окончании войны.

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