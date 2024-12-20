Канцлер Германии Олаф Шольц может посетить Москву с "мирной миссией" для повышения своего политического рейтинга перед досрочными выборами в Бундестаг, которые состоятся 23 февраля.

Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на собственные источники в Восточном комитете немецкой экономики, имеющем контакт с Кремлем.

В публикации утверждается, что Шольц отправится в Москву "в ближайшие дни".

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Поскольку многие немецкие избиратели поддерживают возможное примирение между Киевом и Москвой, а также действия ФРГ, направленные на снижение уровня эскалации, такая "миротворческая миссия" Шольца может повысить его личный политический рейтинг и рейтинг Социал-демократической партии, которую он представляет.

Журналисты издания отметили, что канцелярия Шольца не подтвердила информацию о запланированном визите главы правительства Германии в Москву и назвала подобные сообщения необоснованными слухами.

Напомним, 15 ноября федеральный канцлер Германии Олаф Шольц поговорил по телефону с российским диктатором Владимиром Путиным. После этого немецкое издание Zeit предположило, что в контексте следующих досрочных парламентских выборов в Германии Шольц может начать предвыборную кампанию Социал-демократической партии Германии (СДПГ) как заботливый "канцлер мира".

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