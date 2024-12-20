Минобороны планирует реформирование ТЦК: каких изменений стоит ожидать

В настоящее время ТЦК подчиняются Сухопутным войскам ВСУ, которые в свою очередь подчинены Генеральному штабу.

Министерство обороны разрабатывает вариант полной реформы территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Об этом сообщил первый заместитель главы ведомства Иван Гаврилюк.

"На сегодняшний день Министерством обороны разрабатывается вариант реформирования ТЦК по-новому. В первую очередь подчинение их Минобороны и создание совершенно новых структур для выполнения мероприятий, касающихся мобилизации военнообязанных", — отметил Гаврилюк.

Реформу ТЦК министр обороны Рустем Умеров анонсировал еще в сентябре, однако тогда не сообщил никаких деталей.

Напомним, в Киевской области полицейские и лица в военной форме (в соцсетях пишут, что это были, вероятно, представители ТЦК) пытались "выкурить" водителя из автомобиля с помощью перечного баллончика. В результате таких действий на крыше автомобиля произошло возгорание газа.

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