Зеленский объявил о реформе штурмовых войск — приказ

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о масштабных изменениях в штурмовых войсках и подписал указ о создании Объединенных сил быстрого реагирования. По его словам, новое формирование должно совместить штурмовые подразделения, беспилотные системы, артиллерию и другие средства для оперативных действий на фронте.

Об этом глава государства сообщил в своем вечернем обращении 10 июля.

В штурмовых войсках проведут трансформацию

Президент заявил, что в штурмовых войсках накопилось немало проблем, требующих решения, в частности, отношения к военнослужащим.

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«Будет произведена необходимая трансформация штурмовых войск. Много есть вопросов, проблемы, которые нужно решить. Прежде всего, в отношении людей. Правоохранительные органы предпринимают процессуальные шаги. Также на уровне управления штурмовыми войсками будут изменения», — сказал Зеленский.

Создано Объединенные силы быстрого реагирования

По словам президента, он подписал указ о создании нового компонента Вооруженных сил Украины.

«Сегодня я подписал указ о создании Объединенных сил быстрого реагирования. Это должна быть новая составляющая Вооруженных Сил Украины, сочетающая в себе боеспособность штурмовых войск, необходимую беспилотную составляющую, необходимую артиллерийскую составляющую и другие средства для максимально оперативного реагирования на фронте, и это должна быть современная штурмовая составляющая, технологичная», — отметил глава государства.

Зеленский определил командующего новыми силами

Президент также сообщил, что командующим Объединенными силами быстрого реагирования станет Герой Украины, бригадный генерал Дмитрий Волошин, ныне командующий 8-м корпусом Десантно-штурмовых войск.

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«Командующим Объединенными силами быстрого реагирования должен быть опытный военный, боевой командир. Я сегодня говорил с Героем Украины Дмитрием Волошиным и определил его для выполнения этой задачи. Бригадный генерал Волошин, командир 8-го корпуса ДШУ, способен обеспечить дальнейшее развитие возможностей Вооруженных Сил Украины в этом направлении», — заявил Зеленский.

Президент не уточнил, когда именно новые Объединенные силы быстрого реагирования начнут выполнять боевые задачи.

Напомним, ранее стало известно, что Украина увеличивает расходы на оборону и увеличивает зарплаты военным.

Финансирование вырастет на 1,56 трлн. грн. благодаря международной помощи и программе Ukraine Facility.

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