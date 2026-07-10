В костюме цвета крем-брюле с акцентными пуговицами: новый образ Елены Зеленской в Турции

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

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Елена Зеленская во время визита в Турцию навестила воспитанников Одесского дома ребенка «Сонечко», которых ее команде совместно с первой леди Турции Эмине Эрдоган удалось эвакуировать в безопасное место еще в 2022 году, в начале полномасштабного российского вторжения.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Фотографиями с детьми она поделилась на своем официальном Telegram-канале.

«Они рассказывают нам, как живут и учатся (одновременно по украинской и турецкой программам), как проводят досуг, о чем мечтают. Конечно, среди этих мечтаний — семья. Я благодарна за то, что в их жизни в эти тяжелые для Украины годы есть гостеприимная и заботливая Турция, которая уберегла их от опасностей российской войны и дает нам шанс создать для этих детей лучшее будущее», — написала Зеленская.

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Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Для теплой встречи с детьми Елена выбрала элегантный монохромный образ в светлых оттенках. На ней был костюм цвета крем-брюле, состоящий из приталенного жакета и широких брюк. Верхняя часть отличалась оригинальным асимметричным кроем воротника и декоративной застежкой с крупными пуговицами, обтянутыми тканью, которые стали главным акцентом аутфита.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

У первой леди была красивая прическа с локонами и боковым пробором, макияж в нежных оттенках и лаконичные серьги в ушах.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская в темно-изумрудном костюме встретилась со своей турецкой коллегой.

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