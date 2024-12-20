Міноборони планує реформування ТЦК: яких змін варто очікувати

Наразі ТЦК підпорядковуються Сухопутним військам ЗСУ, які зі свого боку підпорядковані Генеральному штабу.

Міністерство оборони розробляє варіант повного реформування територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомив перший заступник очільника відомства Іван Гаврилюк.

"На сьогодні Міністерством оборони розробляється варіант реформування ТЦК по-новому. Насамперед підпорядкування їх Міноборони й створення абсолютно нових структур для виконання заходів, що стосуються мобілізації військовозобов’язаних", – зазначив Гаврилюк.

Реформу ТЦК міністр оборони Рустем Умєров анонсував ще у вересні, однак тоді не навів жодних деталей.

Нагадаємо, на Київщині поліцейські та особи у військовій формі (в соцмережах пишуть, що це були, ймовірно, представники ТЦК) намагалися "викурити" водія з автомобіля за допомогою перцевого балончика. Внаслідок таких дій на даху автівки стався спалах газу.

Читайте також: