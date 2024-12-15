Теракт біля ТЦК у Дніпрі: що кажуть в поліції про роль Росії

Теракт біля Територіального центру комплектування (ТЦК) у Дніпрі, внаслідок якого постраждали поліцейські та військові, засвідчив, що у Кремлі не шкодують ресурсів для вчинення вбивств захисників і правоохоронців у тилу.

На цьому наголосив заступник керівника Нацполіції Андрій Нєбитов у своєму дописі у Facebook.

За його словами, мета ворога – послабити не тільки українські сили безпеки й оборони, а й усе суспільство та всю державу.

“Вербуючи терористів-підривників серед громадян-зрадників, Росія намагається розхитати ситуацію всередині країни, розколоти суспільство. Усі ці підриви, підпали автівок, знищення інфраструктури – свідомі диверсії, які водночас підсилюються інформаційно-психологічними атаками ворога для дискредитації військових і всієї правоохоронної системи”, - зазначив Нєбитов.

Затриманий за звинуваченням у вчинення теракту в Дніпрі

Прикладами ворожих ІПСО заступник голови Нацполіції назвав поширення в соцмережах фейкових наративів про “300 тисяч поліцейських”, яких потрібно “відправити всіх на фронт”.

З цього приводу Нєбитов зауважив, що в Україні лише 100 тисяч поліцейських, з яких 10% вже на війні у найгарячіших точках.

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“Ще 25%, а це приблизно чверть особового складу, несуть службу в регіонах, де проводяться бойові дії. Одночасно близько 40-45% поліцейських залучені до виконання функцій безпеки і оборони, а саме - виконання бойових завдань, розмінування, евакуації людей із небезпечних зон, забезпечення безпеки на кордоні. Крім того, на нас – утримання криміногенної ситуації і правопорядку всередині держави. Це робота, яку замість поліцейських не виконає ніхто”, - наголосив він.

За словами заступника голови Нацполіції, Росія спрямовує величезні зусилля на створення в соцмережах фейкової реальності, щоб щоб зменшити підтримку наших захисників суспільством та зруйнувати правоохоронну систему в Україні.

Андрій Нєбитов закликав українців бути уважнішими до інформації, не поширювати ботів та не не полегшувати завдання окупанту.

“Дестабілізована країна зі зруйнованою правоохоронною системою не зможе ефективно підтримувати фронт. На це розраховує Кремль. Не дочекається”, - підсумував він.

Нагадаємо, причетним до встановлення та підриву саморобного вибухового пристрою біля приміщення ТЦК та СП у Дніпрі називають мешканця Дніпропетровщини Рубена Восканяна, який публікував у соцмережах фотографії з Красної площі в Москві.

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