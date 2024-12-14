У Дніпрі пролунав вибух: є загиблий

На місці події працюють поліцейські та медики.
У Дніпрі, 14 грудня, пролунав вибух на перетині вулиць Степана Бандери та Лесі Українки.
Про це повідомили кореспонденти "Суспільне Дніпро".
"У поліції повідомили, що внаслідок вибуху, за попередньою інформацією, загинула людина, є поранені, серед них - двоє поліцейських. Потерпілі доставлені до лікарні", – йдеться в повідомленні.
Наразі встановлюються обставини вибуху, після чого буде надана правова кваліфікація події.
Нагадаємо, у Дніпрі до іспитового терміну засудили жінку, яка випадково вбила свого маленького сина.
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