У Дніпрі пролунав вибух: є загиблий

На місці події працюють поліцейські та медики.

У Дніпрі, 14 грудня, пролунав вибух на перетині вулиць Степана Бандери та Лесі Українки.

Про це повідомили кореспонденти "Суспільне Дніпро".

"У поліції повідомили, що внаслідок вибуху, за попередньою інформацією, загинула людина, є поранені, серед них - двоє поліцейських. Потерпілі доставлені до лікарні", – йдеться в повідомленні.

Місце події / Фото: www.facebook.com/Поліція Дніпропетровської області

Місце події

Наразі встановлюються обставини вибуху, після чого буде надана правова кваліфікація події.

Нагадаємо, у Дніпрі до іспитового терміну засудили жінку, яка випадково вбила свого маленького сина.

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