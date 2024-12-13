На Дніпропетровщині у вогні живцем згоріла 4-річна дівчинка

У селі Широке Криворізького району у двоповерховому приватному житловому будинку сталася пожежа.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Дніпропетровській області.

"У кімнаті на другому поверсі горіли речі домашнього вжитку на загальній площі 45 кв.м.", – йдеться в повідомленні.

Під час гасіння пожежі надзвичайники виявили тіло дівчинки 2020 року народження. Наразі встановлюються причини та всі обставини займання.

Нагадаємо, на Житомирщині 4 осіб загинули через отруєння чадним газом.

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