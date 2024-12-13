Які прилади не потрібно вимикати з розетки

Ми звикли до того, що більшість техніки та електричних приладів удома потрібно вимикати з розетки. Але насправді є пристрої, які не варто відключати щоразу, коли ви ними не користуєтеся.

Які пристрої не варто відключати від мережі:

телевізор

роутер

принтери

холодильники та морозильники. Ці прилади повинні бути завжди включені, щоб підтримувати стабільну температуру всередині, не допускаючи псування продуктів

системи автоматичного освітлення. Якщо у вас встановлена система автоматичного освітлення, яка реагує на рух або інші умови, вимкнення з розетки може призвести до втрати функціональності

ноутбук та комп'ютер у режимі очікування споживають енергію, навіть якщо не використовується. Ці електроприлади зовсім не обов'язково тримати ввімкненими постійно, особливо вночі, доки людина спить. Однак, такими діями ви зможете уникнути зайвого споживання електроенергії, що веде до економії

Це ж стосується і зарядних пристроїв для мобільних і ноутбуків - якщо техніка не підключена, то вони нічого не підживлюють і не споживають. Водночас потрібно стежити, щоб сам зарядний пристрій не нагрівався під час зарядки. Якщо ви помітили, що це відбувається - його краще не залишати в розетці й поміняти на новий.

Раніше ми писали, як правильно заправляти генератор або зарядні станції в квартирі і будинку. Більше про це читайте у новині.

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