Какие приборы не нужно выключать из розетки

Мы привыкли к тому, что большинство техники и электрических приборов нужно выключать из розетки. Но на самом деле есть устройства, которые не следует отключать каждый раз, когда вы ими не пользуетесь.

Какие устройства не следует отключать от сети:

телевизор

роутер

принтеры

холодильники и морозильники. Эти приборы должны быть всегда включены, чтобы поддерживать стабильную температуру внутри, не допуская порчи продуктов

системы автоматического освещения. Если у вас установлена система автоматического освещения, реагирующая на движение или другие условия, выключение из розетки может привести к потере функциональности

ноутбук и компьютер в режиме ожидания потребляют энергию, даже если она не используется. Эти электроприборы совсем не обязательно держать включенными постоянно, особенно ночью, пока человек спит. Однако такими действиями вы сможете избежать лишнего потребления электроэнергии, что ведет к экономии.

Это же касается и зарядных устройств для мобильных и ноутбуков – если техника не подключена, то они ничего не подпитывают и не потребляют. В то же время следует следить, чтобы само зарядное устройство не нагревалось во время зарядки. Если вы заметили, что это происходит – его лучше не оставлять в розетке и поменять на новый.

Раньше мы писали, как правильно заправлять генератор или зарядные станции в квартире и доме. Больше об этом читайте в новости.

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