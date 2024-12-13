На Київщині та Одещині – нові графіки відключень світла

Для цих двох областей оновлені графіки відключень на 13 грудня.
У Київській та Одеській областях запровадили нові графіки відключення світла 13 грудня після російської атаки.
Про це повідомили в ДТЕК.
"Від Укренерго надійшли нові команди по Одеській області, згідно з якими оновлюються графіки відключень на сьогодні", – заявили в компанії та опублікували зображення з графіками.
У ДТЕК також повідомили про нові графіки відключень електроенергії на 13 грудня для Києва та області.
Нагадаємо, Росія 13 грудня влаштувала масовану атаку на енергетику України. Через це "Укренерго" розпорядилося відключати три з шести черг споживачів.
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