На Київщині та Одещині – нові графіки відключень світла

Для цих двох областей оновлені графіки відключень на 13 грудня.

У Київській та Одеській областях запровадили нові графіки відключення світла 13 грудня після російської атаки.

Про це повідомили в ДТЕК.

"Від Укренерго надійшли нові команди по Одеській області, згідно з якими оновлюються графіки відключень на сьогодні", – заявили в компанії та опублікували зображення з графіками.

Новий графік відключення світла / Фото: ДТЕК

У ДТЕК також повідомили про нові графіки відключень електроенергії на 13 грудня для Києва та області.

Новий графік відключення світла / Фото: ДТЕК

Новий графік відключення світла / Фото: ДТЕК

Нагадаємо, Росія 13 грудня влаштувала масовану атаку на енергетику України. Через це "Укренерго" розпорядилося відключати три з шести черг споживачів.

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