На Житомирщині 4 людей загинули через отруєння чадним газом: серед них підліток

У ДСНС зазначили, що це вже другий груповий випадок, який стався на території Житомирської області з цієї причини.

Чотири людини, зокрема підліток, загинули в понеділок у селищі Лугини Коростенського району Житомирської області, отруївшись чадним газом.

Про це повідомила пресслужба головного управління ДСНС у Житомирській області.

"Там в приватному житловому будинку стався груповий нещасний випадок - загинули 4 осіб, серед яких підліток. Ознак пожежі в будинку не виявлено", – йдеться в повідомленні.

Усі обставини наразі встановлюються фахівцями.

"Чадний газ – безбарвний і не має запаху, що робить його особливо небезпечним. Він може приховано та негативно вплинути на здоров'я і вмить обірвати життя. Захистіть себе та свою родину: регулярно перевіряйте справність пічки та газового обладнання; забезпечте належну вентиляцію, аби уникнути накопичення чаду", - наголосили в ДСНС.

Нагадаємо, в Подільському районі Києва на вулиці Світлицького сталася пожежа в багатоповерховому житловому будинку.

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