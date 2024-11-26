Досвідчені водії наливають в бак омивача популярний напій: навіщо так робити і чи це дійсно корисно

Однією з народних хитрощів, як підтримувати автомобіль в ідеальному стані, є заливання кока-коли в бак омивача.

Як розповідають у виданні Автопілот, в цьому популярному напої міститься ортофосфорна кислота, яка відрізняється очищувальними властивостями. Вона розчиняє не лише бруд та жир, а навіть іржу. Тому деякі водії й використовують кока-колу для чищення різних поверхонь автомобіля. Зокрема, й лобового скла.

В чому переваги заливання кока-коли в бак омивача

Цей напій допомагає впоратися з трьома важливими проблемами:

видалення найстійкіших забруднень — кока-кола з легкістю впорається з тими забрудненнями, які не під силу звичайним омивачам, наприклад, смолою дерев чи слідами від комах;

— кока-кола з легкістю впорається з тими забрудненнями, які не під силу звичайним омивачам, наприклад, смолою дерев чи слідами від комах; захист від замерзання — завдяки високому вмісту цукру, напій допомагає знизити температуру замерзання рідини в бачку омивача, що надзвичайно актуально взимку;

— завдяки високому вмісту цукру, напій допомагає знизити температуру замерзання рідини в бачку омивача, що надзвичайно актуально взимку; очищення форсунок омивача — кислота, яка міститься в кока-колі, допомагає розчинити будь-які забруднення на форсунках, відновивши їх роботу.

Які є ризики використання кока-коли

Хоча переваги й очевидні, проте заливання кока-коли в бак омивача має й свої недоліки, про які важливо знати перед застосуванням напою:

приваблення комах — через солодкий запах кока-кола приваблює комах в літній період;

— через солодкий запах кока-кола приваблює комах в літній період; система омивача може засмітитися — засмічують її цукор та інші домішки в напої, тому краще обирати колу без цукру;

— засмічують її цукор та інші домішки в напої, тому краще обирати колу без цукру; пошкодження лакофарбового покриття — ортофосфорна кислота може пошкодити лакофарбове покриття, особливо, якщо буде контактувати з ним тривалий час.

Якщо ризики для вас переважають корисні властивості кока-коли, краще використовуйте спеціальні омивачі або спробуйте приготувати домашній з дистильованої води, спирту та засобу для миття вікон.

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