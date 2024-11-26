Співачка Шер вперше розкрила своє справжнє ім'я, про яке не знала навіть її мама

Сама виконавиця теж лише після 30 років дізналась, як її насправді звуть.

Легендарна американська співачка Шер вперше розкрила своє справжнє ім'я, про яке навіть не знала її мама.

Відверте зізнання виконавиця зробила у новій частині мемуарів, пише CNN. Зокрема, артистка була переконана, що від народження їй дісталося ім'я Шерилін. Саме ним співачка й користувалася, аж допоки 1979 року не вирішила офіційно його змінити на свій сценічний псевдонім Шер. Однак тоді виявилося, що виконавицю насправді звати не Шерилін. У зірки було ім'я Шеріл.

"Я вірила, що Шерилін — це моє ім'я, аж до того дня, коли через багато років тому я вирішила юридично змінити своє ім'я просто на Шер", - поділилася артистка.

Шер / Фото: Getty Images

Виявилося, що сталося це через помилку медсестри, яка видавала свідоцтво про народження Шер. Мама артистки, яка народила її в 19 років, після пологів була виснаженою. Однак медсестра наполягла, що треба дати доньці ім'я. Мама майбутньої співачки й назвала її Шеріл.

Врешті, коли Шер лише після 30 років дізналась своє справжнє ім'я, то запитала у мами, чи та його взагалі знає. Виявилося, що навіть рідна людина артистки не здогадувалась про помилку. Мама Шер виправдалася тим, що була занадто юною і не найкраще почувалася.

Нагадаємо, раніше український співак EL Кравчук розкрив своє справжнє ім'я та прізвище. Виконавець поділився, як записаний у паспорті.

Читайте також: