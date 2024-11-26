Амадор Лопес потрапив до лікарні та показався в палаті під крапельницею

Українсько-венесуельський хореограф, екссоліст гурту Rumbero's Амадор Лопес змусив своїх прихильників неабияк хвилюватися за нього.

Зокрема, шоумен поділився, що потрапив до лікарні. Про це він розповів в Instagram-stories та опублікував відповідне фото з медзакладу. На знімку артист був зображений у лікарняній палаті. Амадор Лопес лежав на ліжку, тим часом до його руки була приєднана система крапельниці.

Хореограф не став розкривати, що саме сталося і чому йому знадобилася допомога лікарів. Однак, очевидно, що шоумену стало зле зранку. Також артист звернувся до фанів і закликав берегти своє здоров'я.

Амадор Лопес у лікарні / Фото: instagram.com/amadorlopez_rumberos

"Доброго" ранку! Бережіть себе!" – коротко підписав знімок із лікарні Амадор Лопес.

Нагадаємо, нещодавно акторка Ада Роговцева змусила неабияк хвилюватися за неї. Артистка потрапила до лікарні, про що повідомила її донька. На щастя, акторка швидко почала одужувати та вже повернулася до театральної сцени.

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