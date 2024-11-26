Україна отримає "Томагавки"?: ПА НАТО закликала уряди надати ракети середньої дальності

Йдеться про балістичні ракети дальністю 1000-5500 км, які можуть завдавати ударів на стратегічну глибину ворога.

Парламентська асамблея НАТО закликала уряди держав-членів надати Україні ракети середньої дальності для стримування та самозахисту.

Про це заявив голова постійної делегації України у ПА НАТО, нардеп Єгор Чернєв, повідомляється на сайті партії "Слуга народу".

"Українській делегації вдалося переконати західних колег підтримати мою пропозицію і включити цей пункт до резолюції чергової сесії Асамблеї", – сказав Чернєв.

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За його словами, йдеться про балістичні ракети дальністю 1000-5500 км, які можуть завдавати ударів на стратегічну глибину ворога. Це, наприклад, "Томагавки".

Депутат зауважив, що рішення – перший крок, який створює юридичне підґрунтя та дає підстави для урядів країн Альянсу для ухвалення рішення про передавання Україні ракет середньої дальності.

Чернєв також нагадав, що на минулій сесії ПО НАТО за ініціативи української делегації закликала надати державі дозвіл на удари углиб Росії.

Нагадаємо, у жовтні західні ЗМІ повідомили, що в таємній частині Плану перемоги України містилася пропозиція до США передати державі крилаті ракети великої дальності "Томагавк". Президент України Володимир Зеленський розкритикував партнерів за витік інформації про таке прохання.

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