Британія таємно передала Україні ще десятки ракет Storm Shadow – Bloomberg

Постачання ракет, про які публічно не оголошувалося, відбулися кілька тижнів тому.

Уряд Великої Британії нещодавно передав Україні ще десятки крилатих ракет Storm Shadow. Це відбулося вперше за прем’єрства Кіра Стармера, який пообіцяв продовжувати підтримувати Київ у війні з Росією.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнаних із цим питанням людей.

Постачання Storm Shadow, про які публічно не оголошувалося, відбулися кілька тижнів тому. За словами джерел, вони були замовлені після того, як в України закінчилися ракети великої дальності.

Storm Shadow були надіслані ще до нещодавнього рішення США та Британії дозволити Україні запускати ракети великої дальності по цілях у Росії. Співрозмовники видання відмовилися повідомити, коли саме вони прибули, або назвати точну кількість.

У британському Міноборони журналістам заявили, що "ми не коментуємо оперативні деталі, це буде лише на користь" президенту Росії Володимиру Путіну. Там додали, що підтримка Британією України є "залізною".

20 листопада на саміті G20 у Бразилії Стармер заявив, що його уряд "подвоює" підтримку України, але відмовився повідомити деталі.

Нагадаємо, напередодні ЗСУ підтвердили, що вдарили по по командному пункту російських військ у районі селища Мар'їно Курської області та натякнули на застосування Storm Shadow. За день до цього про удари згаданими ракетами повідомляли ЗМІ.

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