Якому знаку зодіаку пощастить 26 листопада

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 26 листопада?

Нинішній день, коли найкращою компанією для будь-якої людини стане вона сама, зірки радять провести на самоті. Найкраще перевести роботу в дистанційний режим – це зведе до мінімуму контакти з іншими людьми, які сьогодні замість радості принесуть прикрощі. Вільні години, які вдасться "викроїти" за рахунок часу, який зазвичай припадав на дорогу з дому на роботу й назад, необхідно присвятити відпочинку, що дозволить відновити послаблені сили – як фізичні, так і моральні.

Скорпіон

Скорпіонам сьогодні зірки настійливо рекомендують відвідати начальницькі кабінети в державних організаціях, в яких представникам знака необхідно оформити важливі документи. Чиновники, до яких їм потрібно буде звернутися, виявляться на диво люб'язними й послужливими, а папери, за якими вони, власне, і прийдуть, оформлять швидко і без зволікань. Не варто втрачати такий вдалий шанс вирішити важливі питання, як-то кажуть, "малою кров'ю".

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