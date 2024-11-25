Скільки ракет ATACMS треба для потужної "бавовни" – експерт підрахував

Успішність удару залежить від типу об'єкта, рівня його прикриття ППО, відстані від кордону України тощо.

Після того, як Білий дім дозволив ЗСУ бити ракетами ATACMS по РФ, почастішали випадки "бавовни" на території країни-агресорки.

Військово-політичний оглядач Олександра Коваленко в коментарі "Київ 24" пояснив, скільки ракет ATACMS треба випустити по російському об'єкту, щоб точно влучити в ціль.

"Все залежить від об'єкта. Можна сказати, що достатньо і 5-6 ракет. Але це може бути для якогось об'єкта забагато, а для якогось – замало", – каже експерт.

Він наголошує, що на це впливає багато параметрів:

прикриття ППО;

відстань від кордону з Україною;

скільки ракета повинна летіти саме у ворожому повітряному просторі.

"Наприклад, якщо в зоні польоту перебуває ЗРК "Панцир" С1 або ЗРК "Тор" М2, то вірогідність збиття низька. Якщо на шляху ракети є позиційні райони розміщення батареї С-400, то тут є вірогідність збиття. Тоді треба використати більшу кількість ракет. Ну і, звісно, все залежить від самого об'єкту, його площі і призначення", – пояснив Коваленко.

Нагадаємо, що сьогодні Білий дім офіційно підтвердив дозвіл для ЗСУ бити ракетами ATACMS по території РФ.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.