Збірна України програла четвертий матч поспіль у відборі на Євробаскет-2025

Збірна України з баскетболу зазнала поразки від команди Ізраїлю у матчі четвертого туру кваліфікації на чемпіонат Європи 2025 року. Поєдинок на майданчику "Арени Рига" у столиці Латвії завершився з рахунком 88:75 на користь суперника "синьо-жовтих".

Підопічні Віталія Степановського чудово провели першу половину гри і на велику перерву вирушили за рахунку 40:29 на свою користь. Утім, у другій половині зустрічі ізраїльтяни здійснили камбек (59:35) і в підсумку здобули перемогу.

Зазнчимо, що збірна України вдруге за тиждень програла Ізраїлю у відборі на Євробаскет-2025. У першому матчі між цими командами, який відбувся 23 листопада також у Ризі, наша команда зазнала поразки з рахунком 73:86.

Загалом українські баскетболісти у відборі на чемпіонат Європи-2025 програли чотири з чотирьох своїх поєдинків. Крім двох поразок від Ізраїлю, "синьо-жовті" також поступилися Словенії (73:87) та Португалії (77:79).

Після чотирьох турів українці (0 перемог) посідають останнє четверте місце у таблиці квартету A. Лідирують Словенія та Ізраїль, які здобули по 3 перемоги. На третій позиції – Португалія (2 перемоги).

Заключні матчі у відборі на Євробаскет-2025 збірна України зіграє на початку наступного року: проти Словенії (20 лютого) та Португалії (23 лютого).

На чемпіонат Європи з групи, де виступає українська збірна, вийдуть три найкращі команди.

Незважаючи на чотири поразки, "синьо-жовті" зберігають шанси потрапити на континентальну першість. Для цього потрібно буде в останніх матчах перемагати словенців та португальців з необхідною нам різницею очок і сподіватися, що Ізраїль обіграє Португалію. Теоретично Україна ще може випередити Португалію в боротьбі за третю сходинку.

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