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Україну атакують ударні БПлА: куди летять "шахеди"

Україну атакують ударні БПлА: куди летять "шахеди"

РФ хоче атакувати Україну цілодобово / Колаж ТСН.ua

У повітряному просторі країни перебуває від 20 до 30 таких дронів.

Російські війська запустили кілька груп ударних безпілотників типу “Shahed”, які прямують різними напрямками України. За інформацією з моніторингових пабліків, у повітряному просторі країни перебуває від 20 до 30 таких дронів. В половині областей країни оголошена повітряна тривога.

Повітряні Сили ЗСУ повідомили про ймовірні напрями атак:

Зафіксовано кілька груп “Shahed”, які рухаються у напрямку Києва.

З півночі:

  • Декілька груп “Shahed” рухаються із заходу Сумщини у бік Чернігівщини
  • Шахед курсом на Чернігів.
  • Шахеди на Білу Церкву.
  • Ще кілька груп націлені з півдня Сумщини на Полтавщину.
  • Нові дрони стартували з Курської області РФ та прямують на Сумщину.
  • На Харківщині зафіксовано кілька груп безпілотників, що прямують у південному напрямку.

З півдня:

 • Через Дніпропетровщину в напрямку Кам’янського.
 • Нові групи БПЛА пролітають повз Херсонщину до Миколаївщини.
 • З акваторії Чорного моря дрони спрямовуються на Одещину та Миколаївщину.

В більшості областей оголошена повітряна тривога / ©
В більшості областей оголошена повітряна тривога

Повітряна тривога оголошена у більшості областей України та Києві. 

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