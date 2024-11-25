Україну атакують ударні БПлА: куди летять "шахеди"

У повітряному просторі країни перебуває від 20 до 30 таких дронів.

Російські війська запустили кілька груп ударних безпілотників типу “Shahed”, які прямують різними напрямками України. За інформацією з моніторингових пабліків, у повітряному просторі країни перебуває від 20 до 30 таких дронів. В половині областей країни оголошена повітряна тривога.

Повітряні Сили ЗСУ повідомили про ймовірні напрями атак:

Зафіксовано кілька груп “Shahed”, які рухаються у напрямку Києва.

З півночі:

Декілька груп “Shahed” рухаються із заходу Сумщини у бік Чернігівщини

Шахед курсом на Чернігів.

Шахеди на Білу Церкву.

Ще кілька груп націлені з півдня Сумщини на Полтавщину.

Нові дрони стартували з Курської області РФ та прямують на Сумщину.

На Харківщині зафіксовано кілька груп безпілотників, що прямують у південному напрямку.

З півдня:

• Через Дніпропетровщину в напрямку Кам’янського.

• Нові групи БПЛА пролітають повз Херсонщину до Миколаївщини.

• З акваторії Чорного моря дрони спрямовуються на Одещину та Миколаївщину.

В більшості областей оголошена повітряна тривога

Повітряна тривога оголошена у більшості областей України та Києві.