Україну атакують ударні БПлА: куди летять "шахеди"

У повітряному просторі країни перебуває від 20 до 30 таких дронів.
Російські війська запустили кілька груп ударних безпілотників типу “Shahed”, які прямують різними напрямками України. За інформацією з моніторингових пабліків, у повітряному просторі країни перебуває від 20 до 30 таких дронів. В половині областей країни оголошена повітряна тривога.
Повітряні Сили ЗСУ повідомили про ймовірні напрями атак:
Зафіксовано кілька груп “Shahed”, які рухаються у напрямку Києва.
З півночі:
- Декілька груп “Shahed” рухаються із заходу Сумщини у бік Чернігівщини
- Шахед курсом на Чернігів.
- Шахеди на Білу Церкву.
- Ще кілька груп націлені з півдня Сумщини на Полтавщину.
- Нові дрони стартували з Курської області РФ та прямують на Сумщину.
- На Харківщині зафіксовано кілька груп безпілотників, що прямують у південному напрямку.
З півдня:
• Через Дніпропетровщину в напрямку Кам’янського.
• Нові групи БПЛА пролітають повз Херсонщину до Миколаївщини.
• З акваторії Чорного моря дрони спрямовуються на Одещину та Миколаївщину.
Повітряна тривога оголошена у більшості областей України та Києві.