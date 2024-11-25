Украину атакуют ударные БПлА: куда летят "шахеды"

В воздушном пространстве страны находится от 20 до 30 таких дронов.
Российские войска запустили несколько групп ударных беспилотников типа Shahed, следующих разными направлениями Украины. По информации из мониторинговых пабликов, в воздушном пространстве страны находится от 20 до 30 таких дронов. В половине областей страны объявлена воздушная тревога.
Воздушные Силы ВСУ сообщили о возможных направлениях атак:
Зафиксировано несколько групп Shahed, которые двигаются в направлении Киева.
С севера:
- Несколько групп Shahed двигаются с запада Сумщины в сторону Черниговщины
- Шахед курсом на Чернигов.
- Шахеды на Белую Церковь.
- Еще несколько групп нацелены с юга Сумщины на Полтавщину.
- Новые дроны стартовали с Курской области РФ и направляются в Сумскую область.
- В Харьковской области зафиксировано несколько групп беспилотников, следующих в южном направлении.
С юга:
• Через Днепропетровщину в направлении Каменского.
• Новые группы БПЛА пролетают мимо Херсона в Николаевскую область.
• С акватории Черного моря дроны устремляются на Одесщину и Николаевщину.
Воздушная тревога объявлена в большинстве областей Украины и Киеве.