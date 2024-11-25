Украину атакуют ударные БПлА: куда летят "шахеды"

В воздушном пространстве страны находится от 20 до 30 таких дронов.

Российские войска запустили несколько групп ударных беспилотников типа Shahed, следующих разными направлениями Украины. По информации из мониторинговых пабликов, в воздушном пространстве страны находится от 20 до 30 таких дронов. В половине областей страны объявлена воздушная тревога.

Воздушные Силы ВСУ сообщили о возможных направлениях атак:

Зафиксировано несколько групп Shahed, которые двигаются в направлении Киева.

С севера:

Несколько групп Shahed двигаются с запада Сумщины в сторону Черниговщины

Шахед курсом на Чернигов.

Шахеды на Белую Церковь.

Еще несколько групп нацелены с юга Сумщины на Полтавщину.

Новые дроны стартовали с Курской области РФ и направляются в Сумскую область.

В Харьковской области зафиксировано несколько групп беспилотников, следующих в южном направлении.

С юга:

• Через Днепропетровщину в направлении Каменского.

• Новые группы БПЛА пролетают мимо Херсона в Николаевскую область.

• С акватории Черного моря дроны устремляются на Одесщину и Николаевщину.

У половині областей оголошена повітряна тривога

Воздушная тревога объявлена ​​в большинстве областей Украины и Киеве.