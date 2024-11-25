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Украину атакуют ударные БПлА: куда летят "шахеды"

Украину атакуют ударные БПлА: куда летят "шахеды"

РФ хочет атаковать Украину круглосуточно/Коллаж ТСН.ua

В воздушном пространстве страны находится от 20 до 30 таких дронов.

Российские войска запустили несколько групп ударных беспилотников типа Shahed, следующих разными направлениями Украины. По информации из мониторинговых пабликов, в воздушном пространстве страны находится от 20 до 30 таких дронов. В половине областей страны объявлена воздушная тревога.

Воздушные Силы ВСУ сообщили о возможных направлениях атак:

Зафиксировано несколько групп Shahed, которые двигаются в направлении Киева.

С севера:

  • Несколько групп Shahed двигаются с запада Сумщины в сторону Черниговщины
  • Шахед курсом на Чернигов.
  • Шахеды на Белую Церковь.
  • Еще несколько групп нацелены с юга Сумщины на Полтавщину.
  • Новые дроны стартовали с Курской области РФ и направляются в Сумскую область.
  • В Харьковской области зафиксировано несколько групп беспилотников, следующих в южном направлении.

С юга:

• Через Днепропетровщину в направлении Каменского.
• Новые группы БПЛА пролетают мимо Херсона в Николаевскую область.
• С акватории Черного моря дроны устремляются на Одесщину и Николаевщину.

У половині областей оголошена повітряна тривога / ©
У половині областей оголошена повітряна тривога

Воздушная тревога объявлена ​​в большинстве областей Украины и Киеве.

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