Німеччина будуватиме укриття для своїх громадян — подробиці

Влада Німеччини вивчає, які приміщення можуть слугувати укриттями в екстрених випадках. Крім станцій метро, ​​також будуть використовуватися приватні приміщення.

Зважаючи на погіршення міжнародної загрози, Федеральне відомство цивільного захисту та допомоги при стихійних лихах (BBK) і міністерства внутрішніх справ Німеччини хочуть створити більше укриттів по всій країні.

Про це пише Spiegel.

"Зараз ми маємо намір розробити ключові моменти концепції притулку", — сказав речник Федерального міністерства внутрішніх справ.

За його словами, в країні очікують на "широку координацію". Тому процес "триватиме деякий час".

Речник додав, що так влада Німеччини фіксуватиме об'єкти, що є придатними для створення укриттів.

Він також згадав про підземні автостоянки, станції метро та підвали, тому за відповідними стандартами мають бути обладнані як громадські будівлі, так і приватні приміщення.

"Йдеться про те, що ці місця мають бути швидко доступні для людей", - сказав речник.

Ба більше, жителі Німеччини матимуть змогу знайти найкоротший шлях до укриття за допомогою мобільного телефону.

Представник міністерства додав, що нині в Німеччині є лише 579 бункерних приміщень, проте раніше їх було дві тисячі. Наразі в них можуть сховатися тільки 480 тис. людей.

Нагадаємо, Європа стикається з довгостроковою загрозою, про що заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

За його словами, Росія за три місяці виробляє стільки зброї та боєприпасів, скільки весь Євросоюз за рік.

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