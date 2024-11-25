Германия будет строить укрытия для своих граждан — подробности

Власти Германии изучают, какие помещения могут служить укрытиями в экстренных случаях. Кроме станций метро также будут использоваться частные помещения.
Учитывая ухудшение международной угрозы, Федеральное ведомство по гражданской защите и помощи при стихийных бедствиях (BBK) и министерства внутренних дел Германии хотят создать больше укрытий по всей стране.
Об этом пишет Spiegel.
"Сейчас мы намерены разработать ключевые моменты концепции убежища", — сказал спикер Федерального министерства внутренних дел.
По его словам, в стране ожидают "широкую координацию". Поэтому процесс будет продолжаться некоторое время.
Спикер добавил, что так власти Германии будут фиксировать объекты, пригодные для создания укрытий.
Он также упомянул о подземных автостоянках, станциях метро и подвалах, поэтому по соответствующим стандартам должны быть оборудованы как общественные здания, так и частные помещения.
"Речь идет о том, что эти места должны быть быстро доступны для людей", — сказал спикер.
Более того, жители Германии смогут найти кратчайший путь к укрытию с помощью мобильного телефона.
Представитель министерства добавил, что в настоящее время в Германии есть только 579 бункерных помещений, однако раньше их было две тысячи. Пока в них могут спрятаться только 480 тыс. людей.
Напомним, Европа сталкивается с долгосрочной угрозой, о чем заявил министр обороны Германии Борис Писториус.
По его словам, Россия за три месяца производит столько оружия и боеприпасов, сколько весь Евросоюз в год.
Читайте также: