Германия будет строить укрытия для своих граждан — подробности

Власти Германии изучают, какие помещения могут служить укрытиями в экстренных случаях. Кроме станций метро также будут использоваться частные помещения.

Учитывая ухудшение международной угрозы, Федеральное ведомство по гражданской защите и помощи при стихийных бедствиях (BBK) и министерства внутренних дел Германии хотят создать больше укрытий по всей стране.

Об этом пишет Spiegel.

"Сейчас мы намерены разработать ключевые моменты концепции убежища", — сказал спикер Федерального министерства внутренних дел.

По его словам, в стране ожидают "широкую координацию". Поэтому процесс будет продолжаться некоторое время.

Спикер добавил, что так власти Германии будут фиксировать объекты, пригодные для создания укрытий.

Он также упомянул о подземных автостоянках, станциях метро и подвалах, поэтому по соответствующим стандартам должны быть оборудованы как общественные здания, так и частные помещения.

"Речь идет о том, что эти места должны быть быстро доступны для людей", — сказал спикер.

Более того, жители Германии смогут найти кратчайший путь к укрытию с помощью мобильного телефона.

Представитель министерства добавил, что в настоящее время в Германии есть только 579 бункерных помещений, однако раньше их было две тысячи. Пока в них могут спрятаться только 480 тыс. людей.

Напомним, Европа сталкивается с долгосрочной угрозой, о чем заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

По его словам, Россия за три месяца производит столько оружия и боеприпасов, сколько весь Евросоюз в год.

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