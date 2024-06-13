У Бундесвері планують збільшити чисельність армії від 181 тис. до 203 тис. осіб.

Очільник оборони Німеччини Борис Пісторіус припускає, що російський диктатор Володимир Путін може напасти на НАТО 2029 року.

Таку думку німецький міністр висловив н а прес-конференції в Берліні, пише Bild.

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"Треба припустити, що Росія зможе напасти на державу НАТО у 2029 році. Тому чисельність збройних сил має бути збільшена від 181 тис. до 203 тис. осіб. За оцінками Бундесверу та НАТО, Німеччині також потрібно ще близько 200 тисяч резервістів", - сказав Пісторіус.

Видання зауважує, що німецький політик хотів би запровадити обов'язкову службу для жінок і чоловіків, але "це займе надто багато часу, тому Пісторіус швидко робить те, що зараз можливо".

Пісторіус наголосив, що німецька армія хоче набирати "найпридатніших, найбільш придатних, найбільш мотивованих".

"Ми не хочемо нудної, безглуздої військової служби", - додав керівник Міноборони ФРН.

Нагадаємо, раніше диктатор РФ Володимирн Путін відповів, чи нападе Росія на НАТО.

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