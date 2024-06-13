Буданов зробив заяву про дрони та перемогу у війні

Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що використання безпілотників не приведе до перемоги у війні. Дрони – це підтримка, а не основна зброя.

Про це Буданов сказав у ефірі телемарафону.

Начальник ГУР прокоментував створення Сил безпілотних систем, зазначивши, що використання дронів у війні є лише підтримкою.

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"Це все підтримка. Це точно правильний шлях, але це підтримка. Жоден дрон не виграє війну. На жаль, нічого не змінилося з епохи двох-трьох тисяч років. Допоки солдат із прапорцем не зайде на територію – нічого не буде", – висловився Буданов.

Він також відповів на запитання щодо дозволу Україні бити західною зброєю по території Росії, вказавши, що це "полегшить ситуацію" на фронті.

Нагадаємо, начальник ГУР також повідомив, що російська армія вже відчуває удари західною зброєю і не має часу для того, щоб готувати якийсь захист.

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