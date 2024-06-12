Буданов підтвердив удари по Росії західною зброєю

Удари по ворожій території обов’язково будуть мати свій ефект.

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов підтвердив, що українські Сили оборони уже завдають ударів західною зброєю по території Російської Федерації.

Про це він говорив в інтерв’ю для українських медіа.

За його словами, російська армія вже відчуває ці удари і не має часу для того, щоб готувати якийсь захист.

"Вони [удари західною зброєю] вже відчуваються... що ж готуватись. Як-то кажуть, пізно пити "боржомі", - сказав Буданов.

Керівник ГУР запевнив, що удари по ворожій території обов’язково будуть мати свій ефект.

"Це точно полегшить ситуацію... Не менше, не більше", - прокоментував він.

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Нагадаємо, українські війська 1 або 2 червня, ймовірно, із застосуванням американських систем HIMARS завдали удару по батареї російської ППО С-300/400 у Бєлгородській області.

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