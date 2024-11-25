Сколько ракет ATACMS нужно для мощной "бавовны" — эксперт подсчитал

Успеваемость удара зависит от типа объекта, уровня его прикрытия ПВО, расстояния от границы Украины.

После того, как Белый дом позволил ВСУ бить ракетами ATACMS по РФ,участились случаи "хлопка" на территории страны-агрессорки.

Военно-политический обозреватель Александра Коваленко в комментарии "Киев 24" объяснил, сколько ракет ATACMS нужно выпустить по российскому объекту, чтобы точно попасть в цель.

"Все зависит от объекта. Можно сказать, что достаточно и 5-6 ракет. Но это может быть для какого-то объекта слишком много, а для какого-то мало", — говорит эксперт.

Он отмечает, что на это влияет множество параметров:

Прикрытие ПВО;

Расстояние от границы с Украиной;

Сколько ракета должна лететь именно во вражеском пространстве;

"Например, если в зоне полета находится ЗРК "Панцирь" С1, или ЗРК "Тор" М2, то вероятность сбивания низкая. Если на пути ракеты находятся позиционные районы размещения батареи С-400, то здесь есть вероятность сбивания. Тогда нужно использовать большее количество ракет. Ну и, конечно, все зависит от самого объекта, его площади и назначения", – пояснил Коваленко.

Напомним, что сегодня Белый дом официально подтвердил разрешение ВСУ бить ракетами ATACMS по территории РФ.

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