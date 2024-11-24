Удары западными ракетами по России: какие следующие цели — WSJ

Силы обороны Украины могут использовать западные дальнобойные ракеты для поражения военных объектов на территории Ростовской области РФ.

Об этом пишет в воскресенье, 24 ноября, издание The Wall Street Journal на основе анализа карты, составленной американским Институтом изучения войны (ISW).

На этой карте обозначены около 200 военных объектов, находящихся в зоне действия американских ракет ATACMS и британских Storm Shadow с дальностью 300 км и 250 км соответственно. Среди потенциальных мишеней – аэродромы, склады боеприпасов, оружейные арсеналы, полигоны и командные пункты.

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Большое количество таких объектов сконцентрировано в Ростовской области, граничащей с Украиной.

Например, там в пределах досягаемости дальнобойных западных ракет расположены по меньшей мере четыре аэродрома, среди которых Миллерово и Морозовск. Силы обороны Украины уже не раз пытались поразить их с помощью беспилотников. Некоторые атаки имели успех.

Поскольку Ростов-на-Дону является большим "хабом" по переброске войск и техники на фронт, удар по этому региону может оказаться разрушительным для российской военной логистики и привести к потерям вооружений и личного состава.

По словам аналитика ISW Джорджа Барроса, карта отображает только часть целей, которые можно определить на основе общедоступной информации. При планировании ударов Украина также может опираться на данные, полученные от разведывательных служб, чтобы атаковать командные пункты и другие объекты с изменяющимся местом.

"Ликвидация штаба бригады или дивизии может на несколько дней вызвать смятение сотен российских солдат", — отметил Баррос.

Из сообщений в российских изданиях известно, что губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уже поручил проверить бомбоубежища в регионе и договорился с командующим 4-й армией ВВС и ПВО Владимиром Куценко о постоянном обмене информацией о безопасности воздушного пространства.

Напомним, впервые Украина применила ATACMS для удара по арсеналу оружия под Брянском 19 ноября.

Генштаб подтвердил, но... ATACMS уже побывали на Брянщине?

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