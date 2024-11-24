"Александрия" сыграла вничью с "Вересом" и продлила свою рекордную серию без поражений в УПЛ (видео)

Команда Руслана Ротаня не проиграла ни один из последних 18 матчей в чемпионате Украины.

"Александрия" на выезде сыграла вничью с "Вересом" в матче 14-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Авангард" в Ровно завершился со счетом 1:1 .

Хозяева открыли счет на 27-й минуте встречи – Николай Гайдучик реализовал пенальти, который был назначен за игру рукой Ивана Калюжного в собственной штрафной площадке.

Александрийцы отыгрались во втором тайме – на 78-й минуте бразилец Безерра подставил ногу и переправил мяч в ворота после удара Калюжного.

Обзор матча "Верес" – "Александрия"

Таким образом, "Александрия" обновила свой рекорд по беспроигрышной серии в УПЛ. Команда Руслана Ротаня не проиграла ни одного из последних 18 матчей в чемпионате Украины – 13 из них в этом сезоне и еще пять в прошлом.

После этого поединка "Александрия" (33 очка) занимает второе место в УПЛ и на 2 балла отстает от лидирующего "Динамо". "Верес" (16 пунктов) идет на восьмой строчке.

В следующем туре чемпионата Украины подопечные Ротаня 1 декабря примут "Черноморец", а ровенский клуб 30 ноября приедет в гости к ЛНЗ.

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