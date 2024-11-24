Мужчина уснул на работе и получил $48 тысяч компенсации

Китайца уволили после 20 лет работы из-за сна на рабочем месте. Инцидент произошел после того, как он вернулся из ночной поездки по делам компании. Суд признал увольнение необоснованным и обязал компанию выплатить мужчине компенсацию в размере 350 тысяч юаней (48 тысяч долларов).

Об этом сообщает South China Morning Post.

После консультации с профсоюзом компания выдала Чжану официальное уведомление об увольнении, обосновав это "серьезным нарушением правил".

"Товарищ Чжан, вы присоединились к компании в 2004 году и подписали бессрочный трудовой договор. Однако ваше поведение, связанное со сном на рабочем месте, является серьезным нарушением политики компании по нулевой терпимости к дисциплине. Итак, с одобрения профсоюза компания решила уволить вас, положив конец всем трудовым отношениям между вами и компанией", — говорилось в сообщении.

Такой подход возмутил Чжана, и он обратился в суд. Суд признал увольнение необоснованным. Как отметил судья, это было первое нарушение Чжана за 20 лет, которое не нанесло компании значительного ущерба. Его высокая профессиональная репутация и результаты работы стали дополнительными доводами в его пользу.

В итоге суд обязал компанию выплатить Чжану компенсацию за необоснованное увольнение.

Напомним, что врач Василий Чайка поделился своим видением этого явления и дал советы для того, чтобы улучшить качество сна и отдыха.

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