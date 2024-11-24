Президент Российской Федерации Владимир Путин поставил задачу срочно вытеснить украинские войска из Курской области до 20 января до инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Такое мнение высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко 24 канала.

Он считает, что Путин уже не контролирует часть своей территории, и поэтому опасается, что потерю Курщины будет трудно объяснить, особенно если переговоры с Дональдом Трампом не приведут к политическим выгодам для России

Путин спешит вытеснить украинские войска из Курщины, поскольку трудности в этом могут осложнить дальнейшие переговоры, в частности, с Дональдом Трампом. Если Россия не сможет даже удержать эти территории, ей будет сложно обосновывать свои территориальные требования.

"Путин боится команды остановиться по линии боестолкновения. Ведь это означает почти гарантированную потерю этих территорий для России. Если заморозка произойдет, то все-таки часть его территории потеряна",– считает он.

По его словам, президент России срочно требует уволить Курщину, поскольку содержание этой территории важно для поддержки имиджа России. Если даже не удастся вытеснить украинские войска из этой области, сложно будет убедить население, что война успешно продолжается только на Донбассе.

Эксперт считает, что Путин не концентрирует силы на захвате всех важных территорий в Украине, потому что боится потерять контроль над Курщиной и не уверен в поддержке США. Нападение с использованием ракет это больше для демонстрации силы, а не для реального наступления. Его цель – сохранить позиции для будущих переговоров, хотя он не чувствует себя уверенно в своей силе.

Напомним, сенатор Линдси Грэм заявил, что Украина имеет большие запасы редкоземельных элементов и важна для США из-за своей роли в поставке продовольствия. Он подчеркнул, что США интересуются тем, чтобы Украина не попала под контроль России.

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