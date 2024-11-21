Парень прожил 30 дней в одиночестве в полной темноте: что с ним произошло (видео)

Австралийский ютубер Norme, недавно побивший мировой рекорд по самому длинному времени без сна, теперь считает, что ему принадлежит рекорд по пребыванию в темной комнате без света в течение 30 дней.

Об этом пишет LADbible.

Автор контента, который имеет более миллиона подписчиков на своем канале, известен тем, что испытывает себя на прочность, участвуя в самых причудливых испытаниях, которые только можно себе представить. Так, Norme может похвастаться тем, что не спал 12 дней, не клипал в течение двух часов и шести минут, находился в гробу, а также съел кактус.

До прошлой недели 20-летний парень вел круглосуточную онлайн-трансляцию о том, как он застрял в темной комнате на 30 дней. И каждый день десятки тысяч его последователей настраивались на то, чтобы увидеть, как у него обстоят дела – в какой-то момент все было не очень хорошо. После примерно 22 дней испытания, которое началось 16 октября, казалось, что темная сторона возобладала над ним.

На тревожном видео, которым поделились в социальных сетях, Norme раскачивался вперед-назад, откусывая куски от того, что казалось дверью. Как и ожидалось, его подписчики начали волноваться, как прокомментировал один из них: "Пожалуйста, скажи мне, брат, что он не ест дверь". Другой добавил: "Глупо играть с этим. Одиночество сводит с ума". Тем временем, один недовольный пользователь сказал: "Он просто ищет внимания. Я провел месяцы в настоящей одиночной камере, и это не так уж плохо".

После 30 дней "заключения", в пятницу, 15 ноября на YouTube блогера появилось видео, которое просмотрели более 100 000 человек. Norme был выведен из темной комнаты одним из его друзей. С полотенцем, обмотанным вокруг лица, создателю контента пришлось ждать солнечного света. После того, как полотенце было снято с его головы, он посмотрел на небо, закричал от облегчения и начал вести себя совершенно безумно. Он подпрыгивал и выплясывал, устраивая действительно нереальные сцены.

"Это, жесть, больно", — кричал он, когда записывающий человек спросил его: "Ты чувствуешь, что это исцеляет твою душу?". "Нет, это как тысяча ножей перед моими долбанными глазами", — ответил он и добавил: "Это как другая вселенная, как я в другом измерении".

Напомним, ранее врач назвала рекорд Norme без сна "полным безумием" и рассказала о последствиях. Хотя такая стойкость против сна, безусловно, отличная, эксперты предупреждают, что цена может быть ужасной.

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