РФ повредила три из пяти теплоэлектростанций ДТЭК – Reuters

Повреждены три теплоэлектростанции, одна до сих пор полностью не работает.

Россия в выходные поразила три из пяти работающих тепловых электростанций украинской компании ДТЭК. Одна из них до сих пор не работает.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

ДТЭК, являющийся крупнейшим частным производителем электроэнергии в Украине и обеспечивавший четверть потребностей страны в электроэнергии до вторжения РФ в феврале 2022 года, пострадал от кампании воздушных нападений.

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По информации издания, повреждены три электростанции, одна до сих пор полностью не работает, и неясно, сколько времени понадобится для их полного ремонта. Два объекта, частично поврежденных, возобновили частичное производство электроэнергии.

Чиновник из сектора энергетики подтвердил агентству, что 17 ноября повреждения получили объекты, производящие электроэнергию, целями также были распределительные станции.

Он отказался раскрыть цифры по поводу потерь мощности, заявив, что они "слишком чувствительны".

У ДТЭК есть шесть тепловых электростанций на подконтрольной Украине территории. Но одна из них – в Курахово, к которому приближаются российские войска, была демонтирована.

Напомним, в воскресенье, 17 ноября, российские войска совершили очередную массированную атаку на объекты украинской энергосистемы.

Сегодня россияне ударили по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой.

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