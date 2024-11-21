Путин уже пугает другие страны ударами: что говорит

В частности, испытания в боевых условиях ракетной системы "Орешник" Путин назвал ответом на "агрессивные действия стран НАТО в отношении России".

Россия считает себя вправе применять оружие против объектов тех государств, которые разрешают использовать свое оружие против российских объектов.

Об этом заявил российский президент Владимир Путин 21 ноября.

Ранее Путин сообщил, что 21 ноября для удара по Днепру была применена баллистическая ракета средней дальности "Орешник".

В то же время президент государства-агрессора назвал удар по украинскому городу "успешным испытанием".

Путин также заявил, что целью ракетного удара был завод "Южмаш" в Днепре.

"Удар по "Южмашу" был нанесен баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении", — сказал он.

Испытание в боевых условиях ракетной системы "Орешник" президент государства-агрессора назвал ответом на "агрессивные действия стран НАТО в отношении России".

Напомним, утром 21 ноября армия агрессорки РФ нанесла удар по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой. Воздушные силы деталей не сообщили, но известно – это была новая ракета, которую применил враг.

Удары по России напугали европейцев в Украине! Но Путину указали место

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