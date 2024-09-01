"Левый Берег" оформил камбэк и обыграл "Верес" в драматичном матче УПЛ (видео)

Новичок элитного дивизиона одержал волевую победу в поединке с двумя отмененными голами и нереализованным пенальти соперника.

"Левый Берег" обыграл "Верес" в матче 5-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Авангард" в Ровно завершился со счетом 1:3 .

На 15-й минуте хозяев поля вывел вперед Руслан Степанюк. Другие два гола ровенского клуба в первом тайме были отменены – мяч Владислава Шарая на 8-й минуте не засчитали из-за офсайда, а точный удар Николая Гайдучика на 24-й минуте не стал результативным из-за игры рукой.

На 34-й минуте "Верес" имел еще один шанс увеличить свое преимущество, но Гайдучик не реализовал пенальти.

Однако во втором тайме столичная команда сумела совершить зрелищный камбэк. На 66-й минуте счет сравнял Клим Приходько. На 82-й минуте Тарас Галас вывел новичка элитного дивизиона вперед, а точку в матче на 86-й минуте поставил Руслан Дедух, который реализовал пенальти.

Обзор матча "Верес" – "Левый Берег"

Одержав вторую победу подряд, "Левый Берег" (6 очков) поднялся на десятое место в УПЛ. "Верес" (4 балла) опустился на 12-ю позицию.

В следующем туре УПЛ, после международной паузы, "Левый Берег" 15 сентября примет "Кривбасс", а "Верес" в тот же день на выезде будет противостоять "Полесью".

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