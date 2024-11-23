В Курской области раздаются мощные взрывы: видео

Кроме ракетной угрозы, местные власти объявили об опасности атаки БПЛА.

Вечером в субботу, 23 ноября, в Курской области России раздались мощные взрывы.

Очевидцы публикуют видео в местных Telegram-каналах и сообщают о прилете в городе Курске.

В Курской области раздаются мощные взрывы

В местных пабликах распространяют информацию об атаке не менее пяти ракет ATACMS.

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"По Курской области нанесены удары ATACMS. Около 6 ракет. Угрозы Пыпы [очевидно, президента РФ Владимира Путина] не сработали. И ведь подумать никто не мог", — пишут в сообщениях.

Кроме ракетной угрозы, власти Курской области объявили об опасности атаки БПЛА.

Очевидцы в местных Telegram-каналах утверждают, что звуки взрывов слышны не только в Курске, но и Курчатове, где расположена атомная электростанция.

Воздушная тревога в Курской области длится уже более двух часов.

Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что 21 ноября для удара по Днепру была применена баллистическая ракета, которую он назвал "Орешник", в ответ на обстрелы территории РФ западными ракетами.

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