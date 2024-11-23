У Курській області лунають потужні вибухи: відео

Окрім ракетної загрози, місцева влада оголосила про небезпеку атаки БПЛА.
Увечері в суботу, 23 листопада, у Курській області Росії пролунали потужні вибухи.
Очевидці публікують відео в місцевих Telegram-каналах і повідомляють про “приліт” у місті Курську.
У місцевих пабліках поширюють інформацію про атаку щонайменше п’яти ракет ATACMS.
"По Курській області завдано ударів ATACMS. Близько 6 ракет. Погрози Пипи [очевидно, президента РФ Володимира Путіна] не спрацювали. І ж подумати ніхто не міг", - пишуть у повідомленнях.
Окрім ракетної загрози, влада Курської області оголосила про небезпеку атаки БПЛА.
Очевидці в місцевих Telegram-каналах стверджують, що звуки вибухів чутно не тільки в Курську, але й у Курчатові, де розташована атомна електростанція.
Повітряна тривога у Курській області триває вже понад дві години.
Нагадаємо, раніше президент Російської Федерації Володимир Путін повідомив, що 21 листопада для удару по Дніпру було застосовано балістичну ракету, яку він назвав "Орєшнік", у відповідь на обстріли території РФ західними ракетами.
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