Розформування ТЦК — це "гра проти своїх": Веніславський розкритикував ідею нардепів

Деякі депутати Верховної Ради, зокрема Юлія Яцик, запропонували розформувати територіальні центри комплектування (ТЦК) та відправити їхніх працівників на фронт. На думку Яцик, з військовослужбовців ТЦК можна сформувати понад 10 бригад. Натомість вона пропонує створити рекрутингові центри, укомплектовані цивільними особами.

Народний депутат, член комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розкритикував цю ініціативу в інтерв'ю "NV".

Веніславський назвав ідею щодо розформування ТЦК непродуманою та такою, що шкодить національній безпеці України. Він зазначив, що ТЦК забезпечують 95–98% мобілізаційних заходів, необхідних для поповнення резервів.

"В умовах війни заявляти про необхідність розпустити ТЦК, замінити їх будь-якими альтернативними формами залучення громадян до Збройних сил – це гра проти своїх та проти державного суверенітету", – вважає Веніславський

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Веніславський підтримує ідею рекрутингу, але вважає, що наразі вона не здатна повністю замінити функції, які виконують ТЦК.

"В післявоєнному становищі ми маємо розробити такі моделі, які будуть залучати до Збройних сил громадян, які бажають добровільно служити. Але сьогодні рекрутинг не може перекрити всі ті мобілізаційні заходи, які виконує ТЦК та СП", – підкреслив нардеп.

Нагадаємо, що від 1 грудня 2024 року оновлюються правила бронювання підприємствами чоловіків від мобілізації. Компанії, які до 22 листопада отримали статус критично важливих, зберігають його до 28 лютого 2025 року.

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