Расформирование ТЦК — это "игра против своих": Вениславский раскритиковал идею нардепов

Некоторые депутаты Верховной Рады, в частности, Юлия Яцик, предложили расформировать территориальные центры комплектования (ТЦК) и отправить их работников на фронт. По мнению Яцик, из военнослужащих ТЦК можно сформировать более 10 бригад. Она предлагает создать рекрутинговые центры, укомплектованные гражданскими лицами.

Народный депутат, член комитета Совета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский подверг критике эту инициативу в интервью "NV".

Вениславский назвал идею о расформировании ТЦК непродуманной и вредящей национальной безопасности Украины. Он отметил, что ТЦК обеспечивают 95–98% мобилизационных мер, необходимых для пополнения резервов.

"В условиях войны заявлять о необходимости распустить ТЦК, заменить их любыми альтернативными формами привлечения граждан в Вооруженные силы – это игра против своих и против государственного суверенитета", – считает Вениславский.

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Вениславский поддерживает идею рекрутинга, но считает, что пока она не способна полностью заменить функции, выполняемые ТЦК.

"В послевоенном положении мы должны разработать такие модели, которые будут привлекать в Вооруженные силы граждан, желающих добровольно служить. Но сегодня рекрутинг не может перекрыть все те мобилизационные мероприятия, которые выполняет ТЦК и СП", — подчеркнул нардеп.

Напомним, что с 1 декабря 2024 года обновляются правила бронирования предприятиями мужчин от мобилизации. Компании, до 22 ноября получившие статус критически важных, сохраняют его до 28 февраля 2025 года.

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