РФ активно фінансує терористів: у Канаді попередили про світову загрозу

Плани РФ щодо ослаблення Заходу провалились. Її агресія проти України лише поглибила єдність та співпрацю Європи та Америки.

Міністр оборони Канади Білл Блер під час участі у Міжнародного безпековому форумі в Галіфаксі заявив, що РФ активно фінансує терористичні організації з метою поширити у світі свій вплив.

Про це пише "Укрінформ".

"Як ми знаємо, Росія закріплює міжнародне домінування у світі шляхом кібервторгнень, глобальних дезінформаційних кампаній, фінансування збройних груп й терористичних організацій", – зауважив канадський міністр.

Він додав, що дії Росії загрожують не лише Північній Америці, а й "кидають виклик НАТО, усім нашим союзникам та нашим інтересам у світі".

"Загрози Росії для колективної безпеки виходять далеко за межі її агресії проти України. Росія залишається спроможною направляти свої повітряні, морські та ракетні сили проти Європи й Арктики, а також загрожувати Північній Америці", – зазначив Блер.

Втім, у цій ситуації є й один позитивний момент. За словами Блера, агресивні дії Росії суттєво зміцнили єдність союзників по НАТО.

"Ми міцно обʼєднані у нашій рішучості. Ми вчимося співпраці й спільно реагуємо на потребу робити більше й працювати разом. Переконаний, що намір Путіна у 2022-му році полягав в ослабленні нас, але він провалив це. Він лише поглибив нашу рішучість захищати Україну й працювати разом", – наголосив міністр оборони Канади.

Нагадаємо, Білл Блер повідомив, що Україна вже отримала від Канади новітню систему ППО NASAMS, обіцяну торік. Він додав, що нова система ППО "змінить ситуацію, оскільки дозволить українцям захищати свої населені пункти".

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