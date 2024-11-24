Армия РФ готовится к прорыву на юге Донецкой области – ВСУ

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях враг готовится к проведению штурмовых действий.

Российские оккупанты пробуют прорваться на юге Донецкой области.

Об этом заявил спикер Сил обороны Юга полковник Владислав Волошин.

Так, на Приднепровском направлении россияне активно проводят разведку боем, чтобы выявить позиции Сил обороны Украины, а затем готовится к штурмовым действиям.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях враг готовится к проведению штурмовых действий.

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На вопрос о том, что указывает на эту подготовку, Волошин ответил, что наша разведка передает информацию о том, что готовятся вражеские штурмовые группы.

"Это небольшие группы пехоты, которые проводят занятия именно по штурмовым действиям. На данных направлениях враг перебрасывает боекомплект, проводит воздушную разведку, применяя БПЛА, инженерную разведку… Кроме того, враг активно в этих направлениях пытается поразить ранее выведанные (позиции – Ред.)… и узнает, где стоят наши огневые средства, пытается их подавить и уничтожить для того, чтобы было проще им вести штурмовые действия", – говорит спикер Сил обороны Юга.

По его словам, на Времевском сводном направлении враг применяет технику, в частности, бронированную. За позавчерашний день там украинские бойцы уничтожили 4 вражеских танка и около полутора десятков боевых бронированных машин.

За прошедшие сутки враг применял боевую технику только для того, чтобы транспортировать группы пехоты и в случае чего поддержать огнем их штурмовые действия.

"Враг пытается прорваться к югу Донецкой области, там где стык Донецкой и Днепропетровской областей; где расположен один из самых больших в этом районе населенных пунктов — Великая Новоселка", — подытожил Владислав Волошин.

Великая Новоселка на карте / Фото: Deepstatemap

Ранее и.о. командира взвода роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи" Дмитрий Деркач предположил, что, вероятно, оккупанты к зиме полностью заберут под свой контроль Донецкую область.

Напомним, что в Торецке российские солдаты расстреляли гражданских.

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