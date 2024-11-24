Армія РФ готується до прориву на півдні Донеччини – ЗСУ

На Оріхівському і Гуляйпільському напрямках ворог готується до проведення штурмових дій.

Російські окупанти нагаються прорватися на півдні Донецької області.

Про це заявив речник Сил оборони Півдня полковник Владислав Волошин.

Так, на Придніпровському напрямку росіяни активно проводять розвідку боєм, щоб виявити позиції Сил оборони України, а потім готується до штурмових дій.

На Оріхівському і Гуляйпільському напрямках ворог готується до проведення штурмових дій. "Незабаром, є велика ймовірність, що там він почне штурмові дії, намагаючись вклинитися в нашу оборону", – попередив Волошин.

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На запитання про те, що саме вказує на цю підготовку, Волошин відповів, що наша розвідка передає інформацію про те, що готуються ворожі штурмові групи.

"Це невеликі групи піхоти, які проводять заняття саме зі штурмових дій. На даних напрямках ворог перекидає боєкомплект, проводить повітряну розвідку, застосовуючи БПЛА, інженерну розвідку… Крім того, ворог активно на цих напрямках намагається уразити раніше вивідані (позиції – Ред.)… і вивідує, де стоять наші вогневі засоби, намагається їх подавити й знищити для того, щоб було простіше їм вести штурмові дії", – каже речник Сил оборони Півдня.

За його словами, на Времівському зведеному напрямку ворог застосовує техніку, зокрема, броньовану. За позавчорашній день там українські бійці знищили 4 ворожих танки й близько півтора десятка бойових броньованих машин.

За минулу добу ворог застосовував бойову техніку лише для того, щоб транспортувати групи піхоти й, у випадку чого, підтримати вогнем їхні штурмові дії.

"Ворог намагається прорватися до півдня Донецької області, там де стик Донецької й Дніпропетровської областей; де розташований один із найбільших в цьому районі населених пунктів – Велика Новосілка", – підсумував Владислав Волошин.

Велика Новосілка на карті / Фото: Deepstatemap

Раніше т.в.о. командира взводу роти "Гонор" батальйону "Вовки Да Вінчі" Дмитро Деркач припустив, що ймовірно, окупанти до зими повністю заберуть під свій контроль Донецьку область.

Нагадаємо, що у Торецьку російські солдати розстріляли цивільних.

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