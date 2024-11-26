Британия тайно передала Украине еще десятки ракет Storm Shadow – Bloomberg

Поставки ракет, о которых публично не объявлялось, состоялось несколько недель назад.

Правительство Великобритании недавно передало Украине еще десятки крылатых ракет Storm Shadow. Это произошло впервые при премьерстве Кира Стармера, который пообещал продолжать поддерживать Киев в войне с Россией.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленных по этому вопросу людей.

Поставки Storm Shadow, о которых публично не объявлялось, состоялось несколько недель назад. По словам источников, они были заказаны после того, как у Украины закончились ракеты большой дальности.

Storm Shadow были отправлены еще до недавнего решения США и Британии разрешить Украине запускать ракеты большой дальности по целям в России. Собеседники издания отказались сообщить, когда именно они прибыли, или назвать точное количество.

В британском Минобороны журналистам заявили, что "мы не комментируем оперативные детали, это будет только на пользу" президенту России Владимиру Путину. Там добавили, что поддержка Британией Украины является "железной".

20 ноября на саммите G20 в Бразилии Стармер заявил, что его правительство "удваивает" поддержку Украины, но отказалось сообщить детали.

Напомним, накануне ВСУ подтвердили, что ударили по командному пункту российских войск в районе села Марьино Курской области и намекнули на применение Storm Shadow. Днем ранее об ударах упомянутыми ракетами сообщали СМИ.

Читайте также: