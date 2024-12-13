Макрон призначив нового прем'єр-міністра: хто ним став

Президент Франції Еммануель Макрон призначив 73-річного Франсуа Байру новим прем'єр-міністром країни після відставки Мішеля Барньє через вотум недовіри від парламенту.

Про це повідомляє France24.

Призначення 73-річного Байру відбулося після дводенних консультацій Макрона з лідерами партій для пошуку кандидата, здатного подолати політичні розбіжності та ухвалити бюджет на наступний рік.

"73-річний Байру, важливий партнер у центристському альянсі Макрона, був відомою фігурою у французькій політиці протягом десятиліть. Його політичний досвід вважається ключовим у спробах відновити стабільність, оскільки жодна партія не має більшості в Національних зборах", - йдеться в матеріалі.

Нещодавно Байру був виправданий у справі про розкрадання коштів Європейського парламенту.

Однак його кандидатура вже викликала критику, зокрема у Комуністичній партії та "Нескореній Франції", де обіцяють винести йому вотум недовіри.

Нагадаємо, уряд Франції відправили у відставку. Французький парламент виніс уряду вотум недовіри.

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