Макрон назначил нового премьер-министра: кто им стал

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил 73-летнего Франсуа Байру новым премьер-министром страны после отставки Мишеля Барнье из-за вотума недоверия от парламента.

Об этом сообщает France24.

Назначение 73-летнего Байру состоялось после двухдневных консультаций Макрона с лидерами партий по поиску кандидата, способного преодолеть политические разногласия и принять бюджет на следующий год.

"73-летний Байру, важный партнер в центристском альянсе Макрона, был известной фигурой во французской политике на протяжении десятилетий. Его политический опыт считается ключевым в попытках восстановить стабильность, поскольку ни у одной партии нет большинства в Национальном собрании", — говорится в материале.

Недавно Байра был оправдан по делу о хищении средств Европейского парламента.

Однако его кандидатура уже вызвала критику, в частности, в Коммунистической партии и "Непокоренной Франции", где обещают вынести ему вотум недоверия.

Напомним, правительство Франции было отправлено в отставку. Французский парламент вынес правительству вотум недоверия.

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